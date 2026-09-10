Monet, cent ans après, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 1 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Monet, cent ans après Jeudi 1 octobre, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T12:30:00+02:00 – 2026-10-01T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T12:30:00+02:00 – 2026-10-01T13:30:00+02:00
Par Marie-Anne du Boullay, responsable de la collection Art du 19e siècle au Musée d’arts de Nantes.
Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300 »}]
Un rendez-vous du midi au musée histoire de l’art
© Musée d’arts de Nantes
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026