Informations pratiques

Monlet

Monlet en fête vide-greniers et concours de pétanque

Place de l’église Monlet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 06:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour la 1ʳᵉ édition de cette journée festive, placée sous le signe de la convivialité et du partage !

En plus du vide-grenier, vous pourrez participer au concours de pétanque en doublette à partir de 14h.

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Place de l’église Monlet 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes monletenfete@gmail.com

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English :

The Festival Committee invites you to the 1st edition of this festive day, dedicated to friendship and sharing!

In addition to the yard sale, you can participate in the doubles pétanque tournament starting at 2:00 p.m.

L’événement Monlet en fête vide-greniers et concours de pétanque Monlet a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay