Monroe Place du Terreau Autun

Informations pratiques

Autun

Monroe

Place du Terreau Cathédrale Saint Lazare Autun Saône-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE !

Concert initialement prévu le 8 mai 2026, est reporté au 19 septembre 2026.

Une voix céleste au coeur du patrimoine français.

À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française.

Révélée au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges, sur France 2, cette jeune soprano à la voix d’or captive et émeut par sa maturité artistique et sa présence scénique hors du commun.

Monroe se consacre aujourd’hui à un projet profondément spirituel une tournée exceptionnelle, prévue pour 2026, qui la mènera à travers les plus belles églises de France. .

Place du Terreau Cathédrale Saint Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Monroe

L’événement Monroe Autun a été mis à jour le 2026-03-19 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II