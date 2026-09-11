Monroe Place du Terreau Autun
samedi 19 septembre 2026 · Place du Terreau · Autun
Informations pratiques
Autun
Monroe
Place du Terreau Cathédrale Saint Lazare Autun Saône-et-Loire
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE !
Concert initialement prévu le 8 mai 2026, est reporté au 19 septembre 2026.
Une voix céleste au coeur du patrimoine français.
À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française.
Révélée au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges, sur France 2, cette jeune soprano à la voix d’or captive et émeut par sa maturité artistique et sa présence scénique hors du commun.
Monroe se consacre aujourd’hui à un projet profondément spirituel une tournée exceptionnelle, prévue pour 2026, qui la mènera à travers les plus belles églises de France. .
Place du Terreau Cathédrale Saint Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Monroe
L’événement Monroe Autun a été mis à jour le 2026-03-19 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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