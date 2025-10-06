ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE – ESPACE GLENMOR – AMPHI Carhaix Plouguer

ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE Début : 2025-11-30 à 17:00. Tarif : – euros.

MUSIQUES D’INSPIRATION CELTE ET TRADITIONNELLESNicolas Ellis reprend le flambeau du projet de l’ONB en mettant à l’honneur les musiques d’inspiration celte et traditionnelles du monde, accompagné de deux musiciens québécois. Les émigrés bretons, irlandais et écossais ont, en effet, laissé une empreinte marquante sur la musique de la Belle Province. Avec Alexis Chartrand et Nicolas Babineau, l’Orchestre National de Bretagne interprétera des Airs de danses traditionnelles du Québec pour violoneux et orchestre à cordes, une commande de l’Orchestre de l’Agora. Préparez-vous à découvrir des chants de travail, des refrains marins, des danses joyeuses, et peut-être même une gigue irlandaise ou un andro breton ! De plus, Nicolas Ellis, vous proposera une exploration d’autres cultures du Nord à travers des œuvres polonaises, scandinaves et du grand Nord canadien, tissant des liens entre nos magnifiques régions. Un concert audacieux et unique, à ne pas manquer !Nicolas Ellis – Direction musicaleAlexis Chartrand – ViolonNicolas Babineau – ViolonL’Orchestre National de Bretagne est financé par la Région Bretagne, le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de Rennes Métropole.Tout public.Durée : 2h.

ESPACE GLENMOR – AMPHI RUE JEAN MONNET 29270 Carhaix Plouguer 29