Monroe Récital de chants Sacrés Barr

Informations pratiques

Barr

Monroe

Place Saint-Martin Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Elle possède une voix rare, d’une pureté et d’une puissance bouleversantes.

Une voix céleste au cœur du patrimoine français.

À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française. Révélée

au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges, cette jeune

soprano à la voix d’or captive et émeut par sa maturité artistique et sa présence

scénique hors du commun. .

Place Saint-Martin Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est

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English :

She possesses a rare voice of overwhelming purity and power.

L’événement Monroe Barr a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du pays de Barr