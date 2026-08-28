UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barr

Monroe Récital de chants Sacrés Barr

jeudi 8 octobre 2026 · Barr

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place Saint-Martin
Ville
67140 Barr
Département
Bas-Rhin
Tarif

Barr

Monroe

Place Saint-Martin Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :
2026-10-08

Elle possède une voix rare, d’une pureté et d’une puissance bouleversantes.
Une voix céleste au cœur du patrimoine français.
À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française. Révélée
au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges, cette jeune
soprano à la voix d’or captive et émeut par sa maturité artistique et sa présence
scénique hors du commun.    .

Place Saint-Martin Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est  

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English :

She possesses a rare voice of overwhelming purity and power.

L’événement Monroe Barr a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du pays de Barr

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