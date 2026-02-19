Monroe Récital de chants sacrés Eglise Saint-Jean à Grenoble Grenoble

Monroe Récital de chants sacrés

Eglise Saint-Jean à Grenoble 27 Rue Irvoy, 38000 Grenoble Grenoble Isère

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Révélée par Prodiges 2024, Monroe prépare une tournée 2026 dans les plus beaux lieux sacrés de France. Accompagnée par les maîtrises d’enfants locales, sa voix rare et bouleversante transforme chaque récital en expérience spirituelle et lumineuse.

.

Eglise Saint-Jean à Grenoble 27 Rue Irvoy, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 26 97 84 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Revealed by Prodiges 2024, Monroe is preparing a 2026 tour of France?s most beautiful sacred sites. Accompanied by local children?s choirs, her rare, moving voice transforms every recital into a luminous, spiritual experience.

L’événement Monroe Récital de chants sacrés Grenoble a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes