Monsieur STON / Crêpes ., La Loco, Quimperlé

Informations pratiques

Monsieur STON / Crêpes . Dimanche 27 septembre, 18h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T18:00:00+02:00 – 2026-09-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T18:00:00+02:00 – 2026-09-27T22:00:00+02:00

18h00-22h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : Don libre

Récemment récompensé du trophée Brassens à Sète, Monsieur STON est inspiré par le quotidien dans sa banalité comme dans ses absurdités. Ça nous cause !

Le trophée Brassens ? Sète ? le théâtre de la Mer ? Eh oui c’est un peu loin de notre Bretagne mais, tout de même, il y partage l’affiche avec Jean-Louis Aubert, Brigitte, Charlotte Gainsbourg, Alexis HK. Pas mal, non ?

Nous, on aime son humour.

Dans ses chansons, les brancardiers et les pocherons se côtoient, tout comme l’humour, la noirceur, la tendresse et les baffes qui se perdent…

Ce passionné de bons mots s’accompagne à la guitare et au piano pour tirer le portrait de ses contemporains.

Il habille ses textes de musique folk, musette, bossa nova, selon l’humeur.

Il semblerait qu’il pratique le jeu de mots comme un art de vivre.

Il joue en groupe avec « les Gens Normals » dans de nombreux festivals bretons (les Vieilles Charrues, Bobital, Art Rock, …).

Ca fait envie, non ?!

https://www.youtube.com/watch?v=4qBayO0HNfY

https://www.facebook.com/events/25571731392522631/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « Monsieur Ston », « cache_age »: 86400, « description »: « Lucie ( je rends l’antenne ), 1er clip de Monsieur STON ru00e9alisu00e9 par Warm production. », « type »: « video », « title »: « Lucie Monsieur Ston », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/4qBayO0HNfY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=4qBayO0HNfY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWZ9RF0GpAbAH1Yj7VjKJ2Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=4qBayO0HNfY »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/25571731392522631/ »}] https://www.facebook.com/events/25571731392522631/ AVEN

18h00-22h00