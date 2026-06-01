4 – 11 août Mont Thabor Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T12:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-11T00:00:00+02:00 – 2026-08-11T12:00:00+02:00

Mont Thabor Mont Thabor Névache 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.indigomountain.net/ »}]