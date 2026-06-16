Béost

Montagne magique #5 Soirée Intimiste

Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La soirée s’ouvrira avec une discussion publique sur le thème de la magie de la biodiversité pyrénéenne (programmation intervenant.e.s à venir) et enchaînera avec le spectacle de prestidigitation du tout jeune prodige béarnais Alex Le Magicien. La soirée se poursuivra ensuite avec l’envoûtante folk pastorale du chanteur basque Xabier Badiola et la voix stellaire de Aja, chanteuse du groupe biarot La Femme, pour un concert en solo, s’accompagnant de ses synthétiseurs dévoués à la poésie des grands espaces. .

Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 93 culture@cc.ossau.fr

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English : Montagne magique #5 Soirée Intimiste

L’événement Montagne magique #5 Soirée Intimiste Béost a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées