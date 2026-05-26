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MONTASTRUC EN FETE Montastruc

MONTASTRUC EN FETE Montastruc samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 47380 Montastruc

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 12 12 20 Tarif de base plein tarif

Montastruc

MONTASTRUC EN FETE

Bourg Montastruc Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Samedi à 20h Repas animé suivi d’un feu d’artifice à 23h.

Dimanche
– 9h Randonnée pédestre
– 12h Restauration sur place
– 14h30 Initiation Country/Zumba
– 15h30 Initiation Pilate   .

Bourg Montastruc 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 86 24 

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English :

L’événement MONTASTRUC EN FETE Montastruc a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée du Lot et Garonne

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