Batz-sur-Mer

Montée à la Tour Saint-Guénolé

29 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03

Magnifique édifice surplombant la Presqu’île, la Tour de l’église Saint-Guénolé fut construite au XVIIe siècle. Du haut de ses 70 m, elle offre une vue imprenable sur l’océan et les marais salants, le plus beau panorama de la région.

La terrasse à balustre est accessible par un escalier intérieur à vis de 184 marches. Par temps clair, vous pourrez y observer les îles de Noirmoutier et Belle-Île-en-Mer.

Vente de billets jusqu’à 30 min avant la fermeture.

Fermée en cas d’intempéries.

Départs toutes les demi-heures.

Durée de la visite 25 minutes maximum.

Horaires d’ouverture Ouvert d’avril à septembre et aux vacances de la Toussaint, 7 jours sur 7

Du 4 avril au 30 avril de 14h à 18h30

Mai, juin et septembre: 10h 12h30 et 14h 18h30

Juillet et août de 10h à 18h30

-> La tour est fermée du 1er au 17 octobre inclus

Vacances de la Toussaint de 14h à 18h30

Tarifs

3€/adulte, 1€/enfant (jusqu’à 12 ans), gratuit pour les -4 ans.

Paiement en espèce ou par chèque. CB non acceptée. .

29 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 20 29

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English :

L’événement Montée à la Tour Saint-Guénolé Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44