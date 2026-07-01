Monteils en fête, Village, Monteils

Informations pratiques

Monteils en fête 17 et 18 juillet Village Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T17:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T09:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Vendredi 17, remise des clés aux jeunes du village à 17h30. Encierro et soirée animée par groupe Gipsy Pasion et DJ Wiwi. Samedi 18, déjeuner au pré à 9h30 (ancienne route d’Alès), départ de la longue à 11h, apéro mousse à 12h, concours de pétanque à 15h avec la Boule monteillarde, encierro au cœur du village à 18h30, apéro à 19h30, puis repas (sur résa.) et animation musicale.

Village 30360 Monteils Monteils 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 61 01 79 »}]

Organisé par le comité des fêtes.