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Monteils en fête, Village, Monteils

vendredi 17 juillet 2026 · Village · Monteils

Monteils en fête, Village, Monteils

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Village
Adresse
30360 Monteils
Ville
30360 Monteils
Département
Gard

Monteils en fête 17 et 18 juillet Village Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T17:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T09:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Vendredi 17, remise des clés aux jeunes du village à 17h30. Encierro et soirée animée par groupe Gipsy Pasion et DJ Wiwi. Samedi 18, déjeuner au pré à 9h30 (ancienne route d’Alès), départ de la longue à 11h, apéro mousse à 12h, concours de pétanque à 15h avec la Boule monteillarde, encierro au cœur du village à 18h30, apéro à 19h30, puis repas (sur résa.) et animation musicale.

Village 30360 Monteils Monteils 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 61 01 79 »}]
Organisé par le comité des fêtes.

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