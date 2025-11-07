Montfort-sur-Meu

Montfort résiste ! en costume Montfort l’Inattendue

place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet à 16h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu au travers la visite guidée et en costume Montfort résiste .

1940-1944 Dans Montfort occupée, entre bombardements, privations et occupation militaire, de rares et courageuses personnes ont œuvré pour la Résistance. Découvrez cette sombre période à travers le témoignage d’un journaliste résistant ayant vécu les évènements … Visite immersive et costumée.

Durée 1h30 2km

Départ Médiathèque

Gratuit.

Sur réservation.

Dès 12ans. .

place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

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English :

L’événement Montfort résiste ! en costume Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Montfort Communauté