Montfort résiste ! en costume Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu
Montfort résiste ! en costume Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu lundi 13 juillet 2026.
Montfort-sur-Meu
Montfort résiste ! en costume Montfort l’Inattendue
place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Lundi 13 juillet à 16h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu au travers la visite guidée et en costume Montfort résiste .
1940-1944 Dans Montfort occupée, entre bombardements, privations et occupation militaire, de rares et courageuses personnes ont œuvré pour la Résistance. Découvrez cette sombre période à travers le témoignage d’un journaliste résistant ayant vécu les évènements … Visite immersive et costumée.
Durée 1h30 2km
Départ Médiathèque
Gratuit.
Sur réservation.
Dès 12ans. .
place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17
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English :
L’événement Montfort résiste ! en costume Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Montfort Communauté
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