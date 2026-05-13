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Montgolfiades Chalon sur Saône Châtenoy-en-Bresse

Montgolfiades Chalon sur Saône Châtenoy-en-Bresse vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Prairie saint Nicolas

Ville : 71380 Châtenoy-en-Bresse

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtenoy-en-Bresse

Montgolfiades Chalon sur Saône

Prairie saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Samedi et dimanche après midi sur la prairie saint Nicolas de nombreuses animations vols de mini montgolfières, parachutes, cerf volants, jeux, groupes de musique, restauration sur place en attendant le décollage du soir.   .

Prairie saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 04 64 10  montgolfiades71@orange.fr

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English : Montgolfiades Chalon sur Saône

L’événement Montgolfiades Chalon sur Saône Châtenoy-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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