Châtenoy-en-Bresse

Montgolfiades Chalon sur Saône

Prairie saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Samedi et dimanche après midi sur la prairie saint Nicolas de nombreuses animations vols de mini montgolfières, parachutes, cerf volants, jeux, groupes de musique, restauration sur place en attendant le décollage du soir. .

Prairie saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 04 64 10 montgolfiades71@orange.fr

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English : Montgolfiades Chalon sur Saône

L’événement Montgolfiades Chalon sur Saône Châtenoy-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I