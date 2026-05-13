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Montgolfiades Chalon sur Saône Châtenoy-en-Bresse

Montgolfiades Chalon sur Saône Châtenoy-en-Bresse vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Prairie saint Nicolas

Ville : 71380 Châtenoy-en-Bresse

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtenoy-en-Bresse

Montgolfiades Chalon sur Saône

Prairie saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

plus de 35 montgolfières dans les airs et de nombreuses animations tout le week-end du 26 au 28 juin 2026   .

Prairie saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 04 64 10  montgolfiades71@orange.fr

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English : Montgolfiades Chalon sur Saône

L’événement Montgolfiades Chalon sur Saône Châtenoy-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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