Montguyon fait sa fiesta ! Marché des artisans et producteurs locaux Montguyon
Montguyon fait sa fiesta ! Marché des artisans et producteurs locaux Montguyon samedi 6 juin 2026.
Montguyon
Montguyon fait sa fiesta ! Marché des artisans et producteurs locaux
Place de la Mairie Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Marché des artisans et producteurs locaux avec animation musicale .
Possibilité de restauration sur place.
.
Place de la Mairie Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 17 64 amiemontguyon17@gmail.com
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English :
Market of local craftsmen and producers with musical entertainment.
Catering available on site.
L’événement Montguyon fait sa fiesta ! Marché des artisans et producteurs locaux Montguyon a été mis à jour le 2026-04-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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