Montguyon

Montguyon fait sa fiesta ! Marché des artisans et producteurs locaux

Place de la Mairie Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Marché des artisans et producteurs locaux avec animation musicale .

Possibilité de restauration sur place.

.

Place de la Mairie Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 17 64 amiemontguyon17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Market of local craftsmen and producers with musical entertainment.

Catering available on site.

L’événement Montguyon fait sa fiesta ! Marché des artisans et producteurs locaux Montguyon a été mis à jour le 2026-04-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge