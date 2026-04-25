Semaine de l’IA pour tous salle des mariages mairie Montguyon

Montguyon

Semaine de l’IA pour tous

salle des mariages mairie avenue de la république Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-20

Une semaine d’ évènements partout en France pour découvrir et comprendre l’intelligence artificielle

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salle des mariages mairie avenue de la république Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 01 45 damien.courty-noel@montguyon.fr

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English :

A week of events across France to discover and understand artificial intelligence

L’événement Semaine de l’IA pour tous Montguyon a été mis à jour le 2026-04-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge