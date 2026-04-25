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Semaine de l’IA pour tous salle des mariages mairie Montguyon

Semaine de l’IA pour tous salle des mariages mairie Montguyon mercredi 20 mai 2026.

Lieu : salle des mariages mairie

Adresse : avenue de la république

Ville : 17270 Montguyon

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Montguyon

Semaine de l’IA pour tous

salle des mariages mairie avenue de la république Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-20

Une semaine d’ évènements partout en France pour découvrir et comprendre l’intelligence artificielle
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salle des mariages mairie avenue de la république Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 01 45  damien.courty-noel@montguyon.fr

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English :

A week of events across France to discover and understand artificial intelligence

L’événement Semaine de l’IA pour tous Montguyon a été mis à jour le 2026-04-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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