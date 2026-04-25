Semaine de l’IA pour tous salle des mariages mairie Montguyon
Semaine de l’IA pour tous salle des mariages mairie Montguyon mercredi 20 mai 2026.
Montguyon
Semaine de l’IA pour tous
salle des mariages mairie avenue de la république Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-20
Une semaine d’ évènements partout en France pour découvrir et comprendre l’intelligence artificielle
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salle des mariages mairie avenue de la république Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 01 45 damien.courty-noel@montguyon.fr
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English :
A week of events across France to discover and understand artificial intelligence
L’événement Semaine de l’IA pour tous Montguyon a été mis à jour le 2026-04-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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