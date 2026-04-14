Montigny-le-Bretonneux : FAITES DU VÉLO, Hôtel de Ville de Montigny-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux : FAITES DU VÉLO 27 avril – 3 mai Hôtel de Ville de Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

Animations Vélo : Maniabilité,

Randonnées Tous publics sur inscription, pour découvrir les pistes cyclables de la ville

Ville d’animation devant la mairie

Hôtel de Ville de Montigny-le-Bretonneux 66 rue de la Mare-aux-Carats Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Animations Vélo, Maniabilité, randonnées Tous publics sur inscription