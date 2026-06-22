Monti’spectacle Centre Social Jean Moulin Montivilliers

Montivilliers

Monti’spectacle

Centre Social Jean Moulin 23 bis Rue Pablo Picasso Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Charivarium Les Improbables de 14h à 19h30

Animations pour petits et grands

Entre biceps et paillettes Compagnie Deux dames au volant à 18h

Manue et Marion débarquent au volant de leur camion, pour un voyage de 50 minutes, qui vous fera passer du rire au frisson, de situations outrageantes à des instants de poésie.

Venez avec vos transats, c’est plus confort ! .

Centre Social Jean Moulin 23 bis Rue Pablo Picasso Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 28 15

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English : Monti’spectacle

L’événement Monti’spectacle Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie