Monti’spectacle Centre Social Jean Moulin Montivilliers
Monti’spectacle Centre Social Jean Moulin Montivilliers vendredi 7 août 2026.
Montivilliers
Monti’spectacle
Centre Social Jean Moulin 23 bis Rue Pablo Picasso Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Charivarium Les Improbables de 14h à 19h30
Animations pour petits et grands
Entre biceps et paillettes Compagnie Deux dames au volant à 18h
Manue et Marion débarquent au volant de leur camion, pour un voyage de 50 minutes, qui vous fera passer du rire au frisson, de situations outrageantes à des instants de poésie.
Venez avec vos transats, c’est plus confort ! .
Centre Social Jean Moulin 23 bis Rue Pablo Picasso Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 28 15
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English : Monti’spectacle
L’événement Monti’spectacle Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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