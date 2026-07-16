Spectacle Le Chant des Kobô Montivilliers
vendredi 7 août 2026 · Montivilliers
Informations pratiques
Montivilliers
Spectacle Le Chant des Kobô
37 Chemin de Buglise Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
En partenariat avec la Cie Flottante, nous vous attendons le vendredi 7 août à partir de 18h30 pour un voyage mêlant contes dessinés et musicaux, pour le bonheur de toutes et tous Le Chant des Kobö.
Pour ce spectacle de 45 minutes, nous installerons une petite buvette pour l’occasion, de quoi profiter pleinement de l’espace nature de La Cěpée !
Sur inscriptions pour vous accueillir au mieux ! la.cepee76@posteo.net /
06.40.43.56.25
Rendez-vous à partir de 18h30 chemin de Buglise, Fontenay au niveau du numéro 37, dans les champs accès piéton/vélo uniquement, parking à proximité .
37 Chemin de Buglise Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 43 56 25 la.cepee76@posteo.net
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English : Spectacle Le Chant des Kobô
L’événement Spectacle Le Chant des Kobô Montivilliers a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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