Montivilliers

Visite guidée Balade le long de la Lézarde

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30

Depuis sa fondation au Moyen-Age, Montivilliers entretient des liens étroits avec sa rivière, la Lézarde. Traversant la ville de part en part, elle a alimenté de nombreux moulins et contribué au succès des activités de draperie et de tannerie au XIVème siècle.

Au XIXème siècle, c’est le lieu des balades au bord de l’eau et de la guinguette de Tabarka.

Aujourd’hui, c’est l’exceptionnel écosystème de la vallée de la Lézarde qui est mis en valeur à la suite d’importants travaux de renaturation. A deux pas du centre-ville, le Parc-Jardin de la Sente des Rivières offre une nouvelle expérience de visite en harmonie avec la nature.

Un patrimoine naturel et culturel à découvrir !

Réservation obligatoire. .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 billetterie@ville-montivilliers.fr

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English : Visite guidée Balade le long de la Lézarde

L’événement Visite guidée Balade le long de la Lézarde Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie