Informations pratiques

Montlaux

Montlaux, marché de producteurs en musique

70 chemins des moulins Montlaux Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 18:00:00

fin : 2026-10-05 21:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Marché de producteurs locaux, buvette, petite restauration sur réservation au Moularain avec le groupe Grand Coeur, duo chanson française, Inclassable, où l’écrin musical est au service d’un texte sensible et puissant.

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70 chemins des moulins Montlaux 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 41 48 22 17 fellerc04@gmail.com

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English :

Local farmers’ market, refreshments, and light meals available by reservation at Le Moularain with the group Grand Coeur, a French chanson duo, Inclassable, where the musical backdrop complements sensitive and powerful lyrics.

L’événement Montlaux, marché de producteurs en musique Montlaux a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence