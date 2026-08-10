Montlaux, marché de producteurs devant la salle des fetes Montlaux
lundi 14 septembre 2026 · devant la salle des fetes · Montlaux
Informations pratiques
Montlaux
Montlaux, marché de producteurs
devant la salle des fetes 70 chemin des moulins Montlaux Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-21 19:00:00
Date(s) :
2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26
Marché de producteurs locaux et bios, œufs, légumes, fromages, pains, gâteaux.
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devant la salle des fetes 70 chemin des moulins Montlaux 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 41 48 22 17 fellerc04@gmail.com
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English :
Local and organic farmers’ market: eggs, vegetables, cheeses, breads, cakes.
L’événement Montlaux, marché de producteurs Montlaux a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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