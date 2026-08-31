Informations pratiques

Montpellier

MONTPELLIER ET LE VIN

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-18 2026-11-19

L’ensemble de l’Œuvre de la Miséricorde vous ouvre ses portes. Venez découvrir ses collections liées aux soins médicaux, sa chapelle ainsi que la passionnante histoire des sœurs de la Miséricorde, mobilisées du XVIIIe jusqu’aux années 1960 au service des plus démunis.

Visite en français

Parcourez l’Écusson sur les traces des grands hommes et des anecdotes savoureuses qui ont façonné le destin viticole de Montpellier. Une balade passionnante et inédite au cœur du patrimoine languedocien autour du vin !

Partez à la découverte de Montpellier à travers son étonnant patrimoine viticole. Au fil des ruelles de l’Écusson, façades sculptées, personnages illustres et anecdotes insolites racontent plusieurs siècles d’histoire entre la ville et le vin.

Une visite originale pour voir Montpellier sous un nouveau jour… avec un parfum de terroir.

Sur réservation obligatoire

Point de RDV:

Rendez-vous 10 minutes avant devant l’entrée de l’Office de Tourisme de Montpellier place de la Comédie

LE BON PLAN Profitez de 10% de remise sur tous les produits de la boutique (sauf tickets de transports), sur présentation de votre bon de réservation pour une visite guidée (voucher). .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

The entire collection of the Miséricorde welcomes you. Come discover its medical care-related collections, its chapel, and the fascinating history of the Sisters of the Miséricorde, who dedicated themselves from the 18th century through the 1960s to serving the most disadvantaged.

L’événement MONTPELLIER ET LE VIN Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER