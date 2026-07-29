Moonlight Rafting Gave de Pau Villelongue

Informations pratiques

Villelongue

Moonlight Rafting

Gave de Pau 24 rue de Couscouillet Villelongue Hautes-Pyrénées

Tarif : 62 – 62 – 62 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29 23:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Organisées exclusivement les soirs de pleine lune de juillet et d’août, ces descentes nocturnes sont une occasion rare de découvrir le Gave de Pau de nuit, bercé d’une lumière enchanteresse.

Deux options s’offrent à vous. Vous pouvez nous rejoindre à 20h00 pour profiter d’un apéritif dînatoire composé de produits du terroir Pyrénéen pour un début de soirée festif et décontracté ou venir directement à 21h00 pour la descente nocturne. Au coucher du soleil, nous embarquerons dans nos rafts et partirons pour une descente calme et silencieuse dans une ambiance magique. Au cours d’une pause sur le lac des Gaves, bercés par les sons de la nuit tombante, vous plongerez avec notre conteuse au coeur des légendes locales. Un moment véritablement féérique pour petits et grands !

Idéal pour les familles, les rêveurs, les romantiques, les épicuriens… .

Gave de Pau 24 rue de Couscouillet Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 85 18 16 info@tomrafting.com

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English :

Organized exclusively on the evenings of the full moon in July and August, these nocturnal descents are a rare opportunity to discover the Gave de Pau by night, bathed in enchanting light.

L’événement Moonlight Rafting Villelongue a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65