Moorea Festival La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Moorea Festival La Chapelle-Blanche-Saint-Martin vendredi 5 juin 2026.
Moorea Festival
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:00:00
fin : 2026-06-06 02:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Le Moorea Festival 2026 vous donne rendez-vous en le 5, 6 & 7 juin à La Chapelle Blanche Saint Martin. Ce festival d’Indre-et-Loire propose une programmation électro.
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@mooreafestival.fr
English :
Moorea Festival 2026 takes place on June 5, 6 & 7 at La Chapelle Blanche Saint Martin. This Indre-et-Loire festival offers an electro program.
L’événement Moorea Festival La Chapelle-Blanche-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-01-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire