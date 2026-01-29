Moorea Festival

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-06 02:30:00

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Le Moorea Festival 2026 vous donne rendez-vous en le 5, 6 & 7 juin à La Chapelle Blanche Saint Martin. Ce festival d’Indre-et-Loire propose une programmation électro.

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@mooreafestival.fr

Moorea Festival 2026 takes place on June 5, 6 & 7 at La Chapelle Blanche Saint Martin. This Indre-et-Loire festival offers an electro program.

