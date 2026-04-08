Vannes

Morbihan Grandeur Nature

Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-14

L’édition 2026 propose une immersion et une découverte complète de la biodiversité locale, grâce à des animations encadrées par des experts passionnés, et en collaboration avec de nombreux acteurs du territoire. Parmi les nombreuses activités, sont proposées

– Des sorties thématiques observation des oiseaux migrateurs, exploration de la vie aquatique en kayak, découverte des chauves-souris ou des plantes comestibles ;

– Des activités insolites grimpe dans les arbres, ateliers de land art, spectacles sensoriels nocturnes, initiation à la pêche au coup ;

– Activités sportives et de plein air balades à pied ou à vélo, promenades contées, jeux de piste en famille, visites diurnes et nocturnes.

Le moment phare de cette édition se centre autour de la journée “Grandeur Nature en fête”, organisée le dimanche 10 mai près de l’Étang de Pen Mur à Muzillac. Ce moment fort proposera notamment une chasse au trésor, une activité de grimpe dans les arbres et un spectacle familial pour terminer la journée.

Au total, ce sont plus de 47 sites ENS qui participent au programme Morbihan Grandeur Nature pour cette année. Certains sites emblématiques illustrent cette richesse les marais du domaine de Suscinio à Sarzeau, les marais salants de Kervillen à La Trinité-sur-Mer ou encore les dunes d’Erdeven. .

Vannes 56000 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Morbihan Grandeur Nature Vannes a été mis à jour le 2026-04-02 par ADT 56