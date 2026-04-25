Morgane et les fées dans le Val sans retour Devant l’Office de Tourisme Tréhorenteuc
Morgane et les fées dans le Val sans retour Devant l’Office de Tourisme Tréhorenteuc mercredi 8 juillet 2026.
Tréhorenteuc
Morgane et les fées dans le Val sans retour
Devant l’Office de Tourisme 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Pendant une heure de balade guidée et contée, découvrez le Val sans retour. Au cours d’une promenade de 2 km, partez en compagnie de Guillaume qui vous fera voyager dans le domaine de la fée Morgane. Laissez-vous surprendre par les pouvoirs des fées dans le Miroir aux fées et les farces des Korrigans.
Guillaume est membre de la Confrérie des guides-conteurs de Brocéliande.
-> Balade d’1h, RDV à 10h45, devant l’office de tourisme de Tréhorenteuc ;
-> Accessibilité balade de 2 km, chemins escarpés, prévoir les chaussures adaptées et porte-bébé.
-> Départ assuré à partir de 8 personnes, max 35 personnes.
-> Réservation en ligne ou sur place, 15 minutes avant le départ, dans la limite des places disponibles, règlement en espèces ou chèque. .
Devant l’Office de Tourisme 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 75 25 17 21
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English :
L’événement Morgane et les fées dans le Val sans retour Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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