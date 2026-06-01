Mort ou vif, Archives municipales, Toulouse

Mort ou vif Samedi 6 juin, 09h30 Archives municipales Haute-Garonne

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

L’anguille

Venez rouvrir les pièces d’un procès criminel exceptionnel instruit par les capitouls, en 1772, pour cas de mort violente.

Refaites l’autopsie du chevalier de Cortade après son exhumation, conjecturez sur l’arme du crime, examinez les dépositions des différents témoins, relisez le monitoire et confrontez-le avec les dires des révélants.

En vous appuyant aussi sur toute une variété d’autres documents d’archives (registres paroissiaux, cadastres, chroniques des capitouls, etc.), retracez ensemble le fil de cet évènement tragique.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/AiiTiCzb6Q »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène

Venez rouvrir les pièces d’un procès criminel exceptionnel instruit par les capitouls, en 1772, pour cas de mort violente. Culture Histoire

Stéphanie Renard, Mairie de Toulouse, Archives municipales.