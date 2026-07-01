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AGENDA · Saint-Martin-du-Puy

Morvandelle Poursuite Plainefas Saint-Martin-du-Puy

mardi 21 juillet 2026 · Plainefas · Saint-Martin-du-Puy

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Plainefas
Adresse
Auberge du Lac
Ville
58140 Saint-Martin-du-Puy
Département
Nièvre
Tarif

Saint-Martin-du-Puy

Morvandelle Poursuite

Plainefas Auberge du Lac Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

“Morvandelle Poursuite” à Saint Martin du Puy. De 15h à 17h, à l’Auberge du Lac à Plainefas.
Pour adultes et adolescents, un jeu de culture générale 100% Morvan suivi d’un goûter.
Info Mairie   .

Plainefas Auberge du Lac Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 64 76 

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English : Morvandelle Poursuite

L’événement Morvandelle Poursuite Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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