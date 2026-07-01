Morvandelle Poursuite Plainefas Saint-Martin-du-Puy
mardi 21 juillet 2026 · Plainefas · Saint-Martin-du-Puy
Informations pratiques
Saint-Martin-du-Puy
Morvandelle Poursuite
Plainefas Auberge du Lac Saint-Martin-du-Puy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
“Morvandelle Poursuite” à Saint Martin du Puy. De 15h à 17h, à l’Auberge du Lac à Plainefas.
Pour adultes et adolescents, un jeu de culture générale 100% Morvan suivi d’un goûter.
Info Mairie .
Plainefas Auberge du Lac Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 64 76
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English : Morvandelle Poursuite
L’événement Morvandelle Poursuite Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs