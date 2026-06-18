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Mosaïque space invader Granville

Mosaïque space invader Granville

Mosaïque space invader Granville jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Granville

Mosaïque space invader

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-08-30 15:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Viens créer une mosaïque pixel art façon space invader et repars avec ton oeuvre. Une façon amusante de développer sa créativité et sa motricité.
A partir de 6 ans, possibilité qu’un adulte s’inscrive pour partager le moment.   .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Mosaïque space invader

L’événement Mosaïque space invader Granville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Granville Terre et Mer

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