Mot Manquant Immeuble du Drac, Nantes
Mot Manquant Immeuble du Drac, Nantes jeudi 2 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 18:00 – 19:15
Gratuit : oui entrée libre Les spectacles du festival sont tous gratuits. Que ca ne vous empêche pas, si vous en avez envie, de soutenir l’activité de la compagnie. Pour faire un don, c’est ici! Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap
Mot Manquantparoles du conte et du réel Tout le monde porte des deuils, et personne n’en parle.Comment être ensemble autour de ce grand absent de nos espaces partagés ? Conteur-poète, François GODARD affronte cet indicible de la perte d’un enfant. Armé de poésie, de chansons, de contes traditionnels et d’humour, il transforme le tabou et ouvre un espace de partage. Et soudain, c’est bon d’être humains. Ensemble.
Immeuble du Drac, Nantes 44100
https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/mot-manquant
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