Elbeuf

Motel Cactus La Meute

Place du Champ de Foire Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-05 17:00:00

fin : 2027-06-06

Date(s) :

2027-06-05 2027-06-06

CABARET-CIRQUE LATINO • 1H / TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Un cabaret latino au milieu du désert réunissant six acrobates et trois musiciens·nes dans une ambiance explosive et délicieusement absurde ! Voilà un joyeux cocktail, drôle, sensible, bien rythmé, et pimenté d’insolites performances. Avec son équipe artistique internationale (France, Allemagne, Argentine, Colombie et Mexique), Motel Cactus transcende les frontières physiques, culturelles et symboliques pour créer un espace de célébration et capturer l’énergie vibrante de la culture latino-américaine. Le décor est posé affirmatif, piquant, décalé, parfois surréaliste. Il nous donne l’envie irrépressible de croquer la vie avec passion. Les corps jaillissent, jouent et défient les conventions avec panache en mêlant danse, cascades et acrobaties. Dans ce cabaret, La Meute célèbre la force de l’esprit humain face à l’adversité, et la capacité des individus à trouver la lumière, même dans les endroits les plus sombres. Car à l’instar du cactus, il nous faut parfois survivre dans des environnements extrêmes !

Pour prolonger le plaisir, les représentations seront suivies d’un concert avec les musicien·nes du spectacle.

EN PISTE !

Atelier acrobatie et danse ven. 4 juin 18h30. Gratuit, sur réservation .

Place du Champ de Foire Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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English : Motel Cactus La Meute

L’événement Motel Cactus La Meute Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-26 par Seine-Maritime Attractivité