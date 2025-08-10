MOTEL CACTUS – LA MEUTE, Place du Champ de Foire d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

MOTEL CACTUS – LA MEUTE 5 et 6 juin 2027 Place du Champ de Foire d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-05T20:00:00+02:00 – 2027-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2027-06-06T17:00:00+02:00 – 2027-06-06T18:00:00+02:00

Un cabaret latino au milieu du désert réunissant six acrobates et trois musiciens·nes dans une ambiance explosive et délicieusement absurde ! Voilà un joyeux cocktail, drôle, sensible, bien rythmé, et pimenté d’insolites performances. Avec son équipe artistique internationale (France, Allemagne, Argentine, Colombie et Mexique), Motel Cactus transcende les frontières physiques, culturelles et symboliques pour créer un espace de célébration et capturer l’énergie vibrante de la culture latino-américaine. Le décor est posé : affirmatif, piquant, décalé, parfois surréaliste. Il nous donne l’envie irrépressible de croquer la vie avec passion. Les corps jaillissent, jouent et défient les conventions avec panache en mêlant danse, cascades et acrobaties. Dans ce cabaret, La Meute célèbre la force de l’esprit humain face à l’adversité, et la capacité des individus à trouver la lumière, même dans les endroits les plus sombres. Car à l’instar du cactus, il nous faut parfois survivre dans des environnements extrêmes !

Pour prolonger le plaisir, les représentations seront suivies d’un concert avec les musicien·nes du spectacle.

Atelier:

Acrobatie et danse ven. 4 juin 18h30. Gratuit, sur réservation

Place du Champ de Foire d’Elbeuf Pl. du Champ de Foire, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

CABARET-CIRQUE LATINO • 1H / TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS