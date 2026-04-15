Motoball Stade Maurice Goujard Blacy
Motoball Stade Maurice Goujard Blacy samedi 2 mai 2026.
Blacy
Motoball
Stade Maurice Goujard Chemin du motoball Blacy Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
MBC Vitry MBC Houlgate. 19h.Tout public
MBC Vitry MBC Houlgate. .
Stade Maurice Goujard Chemin du motoball Blacy 51300 Marne Grand Est
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English : Motoball
MBC Vitry MBC Houlgate. 19h.
L’événement Motoball Blacy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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