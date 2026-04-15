Motoball Stade Maurice Goujard Blacy

Blacy

Motoball

Stade Maurice Goujard Chemin du motoball Blacy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

MBC Vitry MBC Houlgate. 19h.Tout public

MBC Vitry MBC Houlgate. .

Stade Maurice Goujard Chemin du motoball Blacy 51300 Marne Grand Est

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English : Motoball

MBC Vitry MBC Houlgate. 19h.

L’événement Motoball Blacy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne