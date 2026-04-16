Blacy

Brocante de l’A.C.C.A

Village Blacy Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Buvette Restauration Animation sur place, organisé par l’A.C.C.A de Blacy. Entrée gratuiteTout public

Buvette Restauration Animation sur place, organisé par l’A.C.C.A de Blacy. Entrée gratuite. .

Village Blacy 51300 Marne Grand Est +33 7 88 36 37 13

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English : Brocante de l’A.C.C.A

Refreshments Catering Entertainment on site, organized by the A.C.C.A de Blacy. Free admission

L’événement Brocante de l’A.C.C.A Blacy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne