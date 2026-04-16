Brocante de l’A.C.C.A Blacy
Brocante de l’A.C.C.A Blacy vendredi 8 mai 2026.
Blacy
Brocante de l’A.C.C.A
Village Blacy Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Buvette Restauration Animation sur place, organisé par l’A.C.C.A de Blacy. Entrée gratuiteTout public
Buvette Restauration Animation sur place, organisé par l’A.C.C.A de Blacy. Entrée gratuite. .
Village Blacy 51300 Marne Grand Est +33 7 88 36 37 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante de l’A.C.C.A
Refreshments Catering Entertainment on site, organized by the A.C.C.A de Blacy. Free admission
L’événement Brocante de l’A.C.C.A Blacy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne