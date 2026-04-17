Motoball Stade Maurice Goujard Blacy

Blacy

Motoball

Stade Maurice Goujard Chemin du Motoball Blacy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

19h.Tout public

MBC VITRY SUMA TROYES. .

Stade Maurice Goujard Chemin du Motoball Blacy 51300 Marne Grand Est

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English : Motoball

L’événement Motoball Blacy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne