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Motoball Stade Maurice Goujard Blacy

Motoball Stade Maurice Goujard Blacy samedi 16 mai 2026.

Lieu : Stade Maurice Goujard

Adresse : Chemin du Motoball

Ville : 51300 Blacy

Département : Marne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Blacy

Motoball

Stade Maurice Goujard Chemin du Motoball Blacy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

19h.Tout public
MBC VITRY SUMA TROYES.   .

Stade Maurice Goujard Chemin du Motoball Blacy 51300 Marne Grand Est  

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English : Motoball

L’événement Motoball Blacy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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