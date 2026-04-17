Motoball Stade Maurice Goujard Blacy
Motoball Stade Maurice Goujard Blacy samedi 16 mai 2026.
Blacy
Motoball
Stade Maurice Goujard Chemin du Motoball Blacy Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
19h.Tout public
MBC VITRY SUMA TROYES. .
Stade Maurice Goujard Chemin du Motoball Blacy 51300 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Motoball
L’événement Motoball Blacy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Blacy (Marne)
- Motoball Stade Maurice Goujard Blacy 2 mai 2026
- Brocante de l’A.C.C.A Blacy 8 mai 2026