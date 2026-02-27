Motocross Autrey-lès-Gray
Motocross Autrey-lès-Gray dimanche 24 mai 2026.
Autrey-lès-Gray
Motocross
Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:30:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le Motoclub Val de Saône organise son traditionnel motocross. Buvette et restauration sur place. .
Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 61 61 44 mcvaldesaone@gmail.com
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English :
L’événement Motocross Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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