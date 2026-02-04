Motocross Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé

Motocross

Boulevard de la Forêt d’Andaine Base de loisirs La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Motocross sur le site de la base de loisirs

Buvette et restauration sur place

Organisé par le Motoclub des Sources. .

Boulevard de la Forêt d’Andaine Base de loisirs La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Motocross

L’événement Motocross La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-04 par Flers agglo