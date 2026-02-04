Motocross Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé
Motocross Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé samedi 25 juillet 2026.
Motocross
Boulevard de la Forêt d’Andaine Base de loisirs La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Motocross sur le site de la base de loisirs
Buvette et restauration sur place
Organisé par le Motoclub des Sources. .
Boulevard de la Forêt d’Andaine Base de loisirs La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Motocross
L’événement Motocross La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-04 par Flers agglo