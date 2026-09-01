Motocross national Mazeray
dimanche 13 septembre 2026 · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Motocross national
Circuit du Puy de Poursay Mazeray Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Motocross national avec 240 pilotes et différentes catégories de cylindrée 65 CC, 85 CC, 125 CC, 250 CC, 450 CC.
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Circuit du Puy de Poursay Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
National motocross event featuring 240 riders and various engine capacity categories: 65cc, 85cc, 125cc, 250cc and 450cc.
L’événement Motocross national Mazeray a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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