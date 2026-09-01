Informations pratiques

Mazeray

Motocross national

Circuit du Puy de Poursay Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Motocross national avec 240 pilotes et différentes catégories de cylindrée 65 CC, 85 CC, 125 CC, 250 CC, 450 CC.

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Circuit du Puy de Poursay Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

National motocross event featuring 240 riders and various engine capacity categories: 65cc, 85cc, 125cc, 250cc and 450cc.

L’événement Motocross national Mazeray a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge