AGENDA · Mazeray
Initiation à la marché nordique Mazeray
dimanche 13 septembre 2026 · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Initiation à la marché nordique
Parc de Beaufief Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Initiation à la marche nordique.
.
Parc de Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 80 44
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L’événement Initiation à la marché nordique Mazeray a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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