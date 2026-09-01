Informations pratiques

Mazeray

Initiation à la marché nordique

Parc de Beaufief Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Initiation à la marche nordique.

.

Parc de Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 80 44

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English :

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L’événement Initiation à la marché nordique Mazeray a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge