UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mazeray

Initiation à la marché nordique Mazeray

dimanche 13 septembre 2026 · Mazeray

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parc de Beaufief
Ville
17400 Mazeray
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mazeray

Initiation à la marché nordique

Parc de Beaufief Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Initiation à la marche nordique.
  .

Parc de Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 80 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Initiation à la marché nordique Mazeray a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Mazeray (Charente-Maritime)