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AGENDA · Mazeray

Course MUD GIRL Mazeray

samedi 19 septembre 2026 · Mazeray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Circuit du Puy de Poursay
Ville
17400 Mazeray
Département
Charente-Maritime
Tarif
32.5 32.5

Mazeray

Course Mud Girl

Circuit du Puy de Poursay Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 32.5 – 32.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Seule ou en équipe, rejoins la Pink Army pour prendre le départ de l’expérience MUDGIRL. Un parcours de moins de 5 km, une tonne de boue, des obstacles fun et accessibles, le tout dans une ambiance survoltée.
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Circuit du Puy de Poursay Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

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L’événement Course Mud Girl Mazeray a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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