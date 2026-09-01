Course MUD GIRL Mazeray
samedi 19 septembre 2026 · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Course Mud Girl
Circuit du Puy de Poursay Mazeray Charente-Maritime
Tarif : 32.5 – 32.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Seule ou en équipe, rejoins la Pink Army pour prendre le départ de l’expérience MUDGIRL. Un parcours de moins de 5 km, une tonne de boue, des obstacles fun et accessibles, le tout dans une ambiance survoltée.
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Circuit du Puy de Poursay Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Course Mud Girl Mazeray a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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