Informations pratiques

Mazeray

Course Mud Girl

Circuit du Puy de Poursay Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 32.5 – 32.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Seule ou en équipe, rejoins la Pink Army pour prendre le départ de l’expérience MUDGIRL. Un parcours de moins de 5 km, une tonne de boue, des obstacles fun et accessibles, le tout dans une ambiance survoltée.

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Circuit du Puy de Poursay Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

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L’événement Course Mud Girl Mazeray a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge