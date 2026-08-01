Motocross Route de Néville-D53 Saint-Valery-en-Caux
dimanche 23 août 2026 · Route de Néville-D53 · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Motocross
Route de Néville-D53 Circuit de Motocross Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Organisation du motocross annuel.
Catégories 85 CC, MX féminin, MX normand, national.
Buvette et restauration sur place. .
Route de Néville-D53 Circuit de Motocross Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 26 28 71 mesnard.ad@gmail.com
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English : Motocross
L’événement Motocross Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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