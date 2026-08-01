Motocross Route de Néville-D53 Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Saint-Valery-en-Caux

Motocross

Route de Néville-D53 Circuit de Motocross Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Organisation du motocross annuel.

Catégories 85 CC, MX féminin, MX normand, national.

Buvette et restauration sur place. .

Route de Néville-D53 Circuit de Motocross Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 26 28 71 mesnard.ad@gmail.com

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English : Motocross

L’événement Motocross Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre