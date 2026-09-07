Motocross, Site de Motocross de La Roussaie, Miniac-Morvan

Informations pratiques

Motocross Dimanche 27 septembre, 10h00 Site de Motocross de La Roussaie Ille-et-Vilaine

accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Le Trophée BZH Ufolep pose ses valises à Miniac-Morvan pour une journée 100 % adrénaline et spectacle !

Venez encourager les pilotes qui s’affronteront sur le circuit pour décrocher les points du trophée breton. Que vous soyez passionné de sport mécanique ou simplement en quête d’une sortie conviviale en famille ou entre amis, le spectacle sera au rendez-vous !

Dimanche 27 septembre 2026 ;

horaire : 1er départ dès 10h00 ;

Circuit : Lieu-dit La Roussaie – 35540 Miniac-Morvan ;

Entrée : GRATUITE pour tous ;

Sur place : Restauration et buvette tout au long de la journée pour vous régaler entre deux manches.

Événement organisé par Miniac Motos Loisirs.

Site de Motocross de La Roussaie Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne https://maps.app.goo.gl/H8CMf3gvH2Yaud5x7

Trophée de Bretagne UFOLEP association gratuit