Mots, Cordes et Désirs … Et Coquineries Little Beetles, Rennes Jeudi 23 avril, 19h30 Tarifs libre à partir de 7 €

Mots, cordes et désirs …. et Coquineries : la poésie sort de l’ombre avec FloézyDuo Et si la poésie retrouvait enfin sa place… vivante, vibrante, essentielle ? A savourer autour d’un verre..

Mots, cordes et désirs … Et Coquineries ! : une poésie vivante au Little Beetles

Le 23 avril prochain, le duo Floezy investit le Little Beetles, rue Saint-Sauveur à Rennes, pour une soirée où la poésie quitte les livres pour prendre corps sur scène.

Avec Mots, cordes et désirs, les artistes proposent une forme hybride, à la croisée de la lecture et de la musique live. Loin des souvenirs parfois figés de la poésie scolaire, les textes se font ici vivants, incarnés, et accessibles.

Entre sensualité et humour, le spectacle mêle des textes rares à d’autres plus connus, revisités avec légèreté et intensité. Une manière de redécouvrir la poésie autrement : plus proche, plus vibrante, et résolument contemporaine.

Dans l’ambiance intimiste du bar, le public est invité à partager un moment sensible, à la fois chaleureux et surprenant, à savourer autour d’un verre.

Réservation : [https://www.helloasso.com/associations/la-conciergerie-d-art/evenements/coquineries-mots-cordes-et-desirs](https://www.helloasso.com/associations/la-conciergerie-d-art/evenements/coquineries-mots-cordes-et-desirs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/la-conciergerie-d-art/evenements/coquineries-mots-cordes-et-desirs

Little Beetles, 6 Rue Saint Sauveur , 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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