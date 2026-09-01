Moul’1 Comedy Club Édition anniversaire Duppigheim

Informations pratiques

Duppigheim

Moul’1 Comedy Club Édition anniversaire

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 18:30:00

fin : 2026-09-24 23:45:00

Date(s) :

2026-09-24

Pour célébrer ses 2 ans, Le Moul’1 vous prépare une édition spéciale de son Comedy Club, le jeudi 24 septembre 2026.

Deux années de rencontres, d’événements, de spectacles et de moments partagés… Cela méritait une soirée exceptionnelle.

Avant le spectacle, profitez de l’univers du Moul’1, de son ambiance, de sa restauration et de ses espaces pensés pour prolonger la soirée bien après les derniers applaudissements.

Une seule certitude les rires vont une nouvelle fois résonner à Duppigheim.

Pour cette édition anniversaire, retrouvez quatre humoristes aux univers différents, réunis pour un plateau mêlant stand-up, improvisation et interactions avec le public.

À l’affiche

• Edouard deloignon

• Nash

• Elies Zoghlami

• Guillaume Dolle, maître de cérémonie du Moul’1 Comedy Club

Le Moul’1 Comedy Club l’humour au plus près des artistes, dans une ambiance unique en Alsace.

Catégories de placement

Pack premium

Placement en rangées 2, 3 et 4 avec buffet apéritif (salé et sucré) dans le salon privatif, ainsi qu’1 soft et 1 coupe de crémant.

Pack prestige

Placement en rangées 5 avec buffet apéritif (salé et sucré) dans le salon privatif, ainsi qu’1 soft et 1 coupe de crémant.

Pack standard Placement libre dans le reste de la salle.

Programme de la soirée

18h30 ouverture des portes et du bar

18h30-19h15 Buffet apéritif ( uniquement pack premium et prestige)

20h Début du spectacle

21h30 Soirée musicale, after avec set DJ

Profitez de notre espace restauration avant le début du show avec une sélection de spécialités préparées sur place Bao et Pad Thaï et boissons à la carte disponibles au bar. .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

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English :

L’événement Moul’1 Comedy Club Édition anniversaire Duppigheim a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig