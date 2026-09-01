Moul’1 Comedy Club Édition anniversaire Duppigheim
jeudi 24 septembre 2026 · Duppigheim
Informations pratiques
Duppigheim
Moul’1 Comedy Club Édition anniversaire
230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 18:30:00
fin : 2026-09-24 23:45:00
Date(s) :
2026-09-24
Pour célébrer ses 2 ans, Le Moul’1 vous prépare une édition spéciale de son Comedy Club, le jeudi 24 septembre 2026.
Deux années de rencontres, d’événements, de spectacles et de moments partagés… Cela méritait une soirée exceptionnelle.
Avant le spectacle, profitez de l’univers du Moul’1, de son ambiance, de sa restauration et de ses espaces pensés pour prolonger la soirée bien après les derniers applaudissements.
Une seule certitude les rires vont une nouvelle fois résonner à Duppigheim.
Pour cette édition anniversaire, retrouvez quatre humoristes aux univers différents, réunis pour un plateau mêlant stand-up, improvisation et interactions avec le public.
À l’affiche
• Edouard deloignon
• Nash
• Elies Zoghlami
• Guillaume Dolle, maître de cérémonie du Moul’1 Comedy Club
Le Moul’1 Comedy Club l’humour au plus près des artistes, dans une ambiance unique en Alsace.
Catégories de placement
Pack premium
Placement en rangées 2, 3 et 4 avec buffet apéritif (salé et sucré) dans le salon privatif, ainsi qu’1 soft et 1 coupe de crémant.
Pack prestige
Placement en rangées 5 avec buffet apéritif (salé et sucré) dans le salon privatif, ainsi qu’1 soft et 1 coupe de crémant.
Pack standard Placement libre dans le reste de la salle.
Programme de la soirée
18h30 ouverture des portes et du bar
18h30-19h15 Buffet apéritif ( uniquement pack premium et prestige)
20h Début du spectacle
21h30 Soirée musicale, after avec set DJ
Profitez de notre espace restauration avant le début du show avec une sélection de spécialités préparées sur place Bao et Pad Thaï et boissons à la carte disponibles au bar. .
230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr
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English :
L’événement Moul’1 Comedy Club Édition anniversaire Duppigheim a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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