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Moules frites et concert Le Conquet

Moules frites et concert Le Conquet jeudi 13 août 2026.

Adresse : Place Llandeilo

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Conquet

Moules frites et concert

Place Llandeilo Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Organisé par le Basket Ball Conquétois et animé par un concert du groupe Passeport.   .

Place Llandeilo Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 77 78 29 94 

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English :

L’événement Moules frites et concert Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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