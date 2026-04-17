Moules frites et concert Le Conquet
Moules frites et concert Le Conquet jeudi 13 août 2026.
Le Conquet
Moules frites et concert
Place Llandeilo Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Organisé par le Basket Ball Conquétois et animé par un concert du groupe Passeport. .
Place Llandeilo Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 77 78 29 94
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English :
L’événement Moules frites et concert Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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