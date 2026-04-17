Le Conquet

Moules frites et concert

Place Llandeilo Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Organisé par le Basket Ball Conquétois et animé par un concert du groupe Passeport. .

Place Llandeilo Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 77 78 29 94

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English :

L’événement Moules frites et concert Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE