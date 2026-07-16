Moulin de la Vasrole, Moulin de la Vasrole, Villedômer

Informations pratiques

Moulin de la Vasrole 19 et 20 septembre Moulin de la Vasrole Indre-et-Loire

Maximum 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au rez-de-chaussée, le moulin de la Vasrole avec sa roue de 6 mètres de diamètre, entraîne dans la poquerie une mécanique dîte à « l’Anglaise ». Dans le beffroi, les engrenages monumentaux, issuent des forges du XIXᵉ siècle, font tourner arbres, poulies et broyeur à cylindres encore en place.

Au premier étage, le Moulin Enchanté avec ses mécaniques poétiques animées grâce à l’énergie de l’eau, vous transporte vers des mondes imaginaires peuplés de créatures fantastiques, et de doux-dingues au caractère trempé comme l’acier, à l’image des « Automatiers » qui exposent leurs créations, « Sésames » de l’accès aux rêves.

Moulin de la Vasrole 2 Moulin de la Vasrole 37110 Villedomer Villedômer 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 81 59 75 42 Le moulin de la Vasrole de tous temps a été voué à la mouture du blé. Sous Henri II, il était également pêcherie et pisciculture. Sa roue à aubes modernisée au XIXe siècle entraîne ses engrenages qui alimentent une petite production hydroélectrique et des mécaniques poétiques. Un système de mouture du blé est à l’étude pour une présentation pédagogique.

Au rez-de-chaussée, le moulin de la Vasrole, avec sa roue de 6 mètres de diamètre, entraîne dans la poquerie une mécanique dite à « l’Anglaise ».

©Marcel MOLAC – BLOSSIER