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Visite nocturne de Villedômer Villedômer

Visite nocturne de Villedômer Villedômer

Visite nocturne de Villedômer Villedômer samedi 22 août 2026.

Adresse : Rue des Écoles

Ville : 37110 Villedômer

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Villedômer

Visite nocturne de Villedômer

Rue des Écoles Villedômer Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
8  .

Rue des Écoles Villedômer 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83  contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Visite nocturne de Villedômer Villedômer a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37

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