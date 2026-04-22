Visite nocturne de Villedômer Villedômer
Visite nocturne de Villedômer Villedômer samedi 22 août 2026.
Villedômer
Visite nocturne de Villedômer
Rue des Écoles Villedômer Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
8 .
Rue des Écoles Villedômer 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Visite nocturne de Villedômer Villedômer a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37