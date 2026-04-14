Moulin du Grand Cèdre – Bastide du Laval, Moulin à huile Bastide du Laval, Cadenet

Moulin du Grand Cèdre – Bastide du Laval 5 et 6 juin Moulin à huile Bastide du Laval Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Plus qu’un moulin à huile, «Bastide du Laval» développe un concept convivial et pédagogique autour du monde merveilleux de l’olivier, de l’huile d’olive, du vin et de la Provence.

Moulin à huile Bastide du Laval Parc Naturel régional du Luberon 84160 Cadenet Cadenet 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.bastidedulaval.com/pages/contact »}]

Plus qu’un moulin à huile, «Bastide du Laval» développe un concept convivial et pédagogique autour du monde merveilleux de l’olivier, de l’huile d’olive, du vin et de la Provence. huile viticole